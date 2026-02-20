Trinidad y Tobago "ahora si" necesita el gas venezolano

Las autoridades de Trinidad y Tobago, estarían muy interesadas en retomar proyectos gasíferos con Venezuela, a pesar que hasta hace menos de dos meses la primera ministra de esa isla, Kamla Persad-Bissessar, aseguró que esa nación no necesitaba en lo absoluto del combustible venezolano pues ellos eran «lo suficientemente autosuficientes» en ese ámbito.

Según declaraciones a la prensa local trinitense, el Ministro de energía de ese país, Roodal Moonilal, aseguró que las operaciones las llevarían a cabo las empresas: Shell, Bp y la compañía nacional de gas de dos islas. Aseguró además que «hay mucho optimismo sobre la continuidad de los proyectos de gas con Venezuela«.

Explicó el ministro Moonilal que «Estados Unidos ha estado flexibilizando las sanciones a la industria energética venezolana como parte de un ambicioso plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares, y allí tenemos la buena empatía con el Secretario de Energía de EEUU Chris Wright«.

Como se recordará, los convenios gasíferos entre Venezuela y Trinidad y Tobago se suspendieron en diciembre del año 2025 cuando el gobierno venezolano acusó a la Primera Ministra de esa nación de agresiones contra la tierra de Bolívar: «Esta funcionaria ha convertido el territorio de Trinidad y Tobago en un portaviones estadounidense para agredir a Venezuela, en un acto inequívoco de vasallaje«, dijo la entonces Vicepresidenta Delcy Rodríguez.

La respuesta desde Trinidad y Tobago fue totalmente despectiva contra las autoridades venezolanas, a pesar que ahora reconocen la necesidad de mantener acuerdos.

En este contexto, el experto asesor petrolero Einstein Millán Arcia aseguró en entrevista exclusiva para Diario The Business Guardian, que Venezuela «Debería renegociar cualquier acuerdo con Trinidad y Tobago pero desde cero, tanto por el desastroso precedente diplomático como por un acuerdo desventajoso firmado por un exministro de petróleo en 2023».