Venezuela avanzará en exportación de gas hacia Colombia y adecuación de infraestructura energética binacional

21-02-26.-La presidenta (e) Delcy Rodríguez, se reunió este viernes 20 de febrero con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, en el Palacio de Miraflores para abordar temas relacionados con la exportación de gas natural hacia el vecino país, la adecuación del sistema eléctrico binacional y el fortalecimiento de las líneas de interconexión eléctrica entre las dos naciones.



El ministro Palma Egea informó, luego de la reunión, que ambos países se comprometieron a trabajar de manera conjunta para la seguridad energética regional y promover proyectos que beneficien a ambos países.



Palma Egea apuntó que «este tipo de espacios nos permiten construir soluciones técnicas, sostenibles y con visión de largo plazo para garantizar abastecimiento confiable y mayor desarrollo productivo entre los pueblos hermanos».



El alto funcionario colombiano resaltó que la reunión es parte de los esfuerzos de ambos gobiernos para promover la estabilidad, la integración energética y el desarrollo social de la región.



En la reunión también estuvieron presentes el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Héctor Obregón; el presidente de Petroquímica de Venezuela S.A (Pequiven), Román Maniglia; el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo; y el embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Eduardo Martínez, de acuerdo con información del medio colombiano El Tiempo.



