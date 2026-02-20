Nexos Movilnet inicia recorrido en universidades

20 de febrero de 2026.-Nexos Movilnet comenzó un recorrido por universidades de Caracas para explicarle a estudiantes el objetivo de este ecosistema digital de la operadora, que impulsa propuestas de innovación, informó Comunicaciones Externas.



Las primeras visitas fueron en la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas –UNEXCA- y en los espacios de la Universidad Nacional de las Ciencias "Dr. Humberto Fernández-Morán donde el equipo de Nexos Movilnet compartió información sobre esta plataforma que apoya con asesorías, mentoría y acompañamiento, ideas para el desarrollo e innovación tecnológica.



Los encuentros permitieron que los estudiantes conozcan de cerca las herramientas que la plataforma pone a su disposición para transformar sus ideas en proyectos reales, integrándolos como protagonistas del futuro digital del país.



Esas ideas o proyectos pueden ser postulados a través del primer programa de investigación y desarrollo: Challenge 5G Movilnet 2026, que estará recibiendo postulaciones hasta el próximo 28 de febrero.



Desde la Universidad de las Ciencias, el estudiante de Ingeniería en Robótica y Automatización, Pedro Bermúdez, calificó como "excelente este proyecto ya que nos abre las puertas para crear proyectos científicos, haciendo énfasis en el desarrollo tecnológico del país".



Esta gira de Nexos Movilnet a universidades cuenta con el respaldo del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y la Oficina de Planificación del Sector Universitario -OPSU-, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de estudiantes y descubrir los proyectos del talento joven venezolano.



Si quieres ser parte de esta historia, recuerda que puedes postularte en https://5g.movilnet.ve/



Nexos Movilnet, tu enlace directo al futuro