(VIDEO) Maniobras iraníes en el estrecho de Ormuz

Sábado, 21 de febrero de 2026.- ¿Qué significa reciente despliegue militar en el estrecho de Ormuz para la estabilidad global?Desde enero Irán mantiene una vigilancia constante en Ormuz monitoriando aire, superficie y profundidades marinas.Este ejercicio es una herramienta de disuasión estratégica, ratificando el control iraní sobre el corredor marítimo.Teherán emite una advertencia clara ante la presencia de fuerzas estadounidenses y las tensiones diplomáticas.La postura provocadora de los Estados Unidos y la respuesta iraní elevan la tensión en una región vital.Analistas advierten sobre el impacto económico global de cualquier interrupción.