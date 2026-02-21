Se calienta la situación ante un probable enfrentamiento con los Estados Unidos

(VIDEO) Maniobras iraníes en el estrecho de Ormuz

Por: | | Versión para imprimir

¿Qué significa reciente despliegue militar en el estrecho de Ormuz para la estabilidad global?

¿Qué significa reciente despliegue militar en el estrecho de Ormuz para la estabilidad global?

Credito: Agencias

Sábado, 21 de febrero de 2026.- ¿Qué significa reciente despliegue militar en el estrecho de Ormuz para la estabilidad global?

Desde enero Irán mantiene una vigilancia constante en Ormuz monitoriando aire, superficie y profundidades marinas.

Este ejercicio es una herramienta de disuasión estratégica, ratificando el control iraní sobre el corredor marítimo.

Teherán emite una advertencia clara ante la presencia de fuerzas estadounidenses y las tensiones diplomáticas.

La postura provocadora de los Estados Unidos y la respuesta iraní elevan la tensión en una región vital.

Analistas advierten sobre el impacto económico global de cualquier interrupción.


Esta nota ha sido leída aproximadamente 552 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad