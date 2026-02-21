Banco Digital de los Trabajadores habilita la adquisición de divisas virtual de forma directa, rápida y segura

Credito: Web

21-02-26.-El Banco Digital de los Trabajadores (BDT) ha dado un paso clave en la simplificación de los servicios financieros al habilitar la adquisición de divisas de forma directa, rápida y segura.



Este nuevo mecanismo, 100 % virtual, permite a los usuarios gestionar sus operaciones cambiarias sin complicaciones, utilizando únicamente la plataforma BDTenLínea, refiere VTV.



Esta solución financiera está dirigida específicamente a personas naturales, quienes ahora pueden adquirir moneda extranjera que se abona directamente en sus cuentas de libre convertibilidad dentro de la misma institución.



Al tratarse de una operación totalmente digital, el BDT garantiza una experiencia de usuario ágil. Una vez que los fondos son liquidados, quedan disponibles de inmediato para que el cliente pueda dinamizar sus compras o ahorros de manera eficiente.



El rol clave de la Tarjeta Visa Prepagada BDT

La verdadera innovación de este sistema reside en la movilidad de los recursos. Los usuarios no solo pueden comprar las divisas, sino que pueden movilizarlas de la siguiente manera:

Transferencia directa: El cliente transfiere las monedas extranjeras adquiridas a su Tarjeta Visa Prepagada BDT.

Uso Internacional: Este instrumento otorga la libertad de realizar pagos en plataformas electrónicas internacionales (e-commerce, suscripciones, etc.).

Uso Nacional: Permite realizar consumos dentro del país con cargo a su cuenta de respaldo en divisas.

La medida se alinea con las políticas económicas del Ejecutivo Nacional para facilitar el acceso a servicios bancarios modernos y transparentes.