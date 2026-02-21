Gaceta extraordinaria nº 6.990 jueves 19 de febrero 2026 (Ley de Amnistía)

21-02-26.-La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue publicada este jueves 19 de febrero de 2026 en la Gaceta Oficial N° 6.990, con lo cual entró en vigencia de forma inmediata, según lo establece su disposición final.

La norma fue decretada por la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela y promulgada posteriormente desde el Palacio de Miraflores, conforme a lo previsto en el artículo 213 de la Constitución.

De acuerdo con el artículo 1, concede una amnistía «general y plena» por delitos o faltas cometidos en el marco de hechos políticos ocurridos entre el 1 de enero de 1999 y la fecha de entrada en vigencia del instrumento legal, con el objetivo de “promover la paz social y la convivencia democrática”.

Entre sus finalidades se encuentran la «reconciliación nacional, la promoción de la participación democrática y el pluralismo político, así como la reintegración a la actividad pública de las personas beneficiadas».

Hechos comprendidos

El texto legal abarca hechos vinculados con:

El golpe de Estado del 11 y 12 de abril de 2002.

El paro y sabotaje empresarial y petrolero entre diciembre de 2002 y febrero de 2003.

Manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos en 2004, 2007, 2009, 2013, 2014 y 2017.

Actuaciones de la Asamblea Nacional del período 2016-2021 y el desconocimiento de instituciones.

Hechos ocurridos entre enero y abril de 2019 (con excepción del delito de rebelión militar).

Procesos internos para la selección de candidatos presidenciales en 2023.

Manifestaciones en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Hechos relacionados con las elecciones regionales y parlamentarias de 2025.

Delitos excluidos

La Ley excluye expresamente de la amnistía los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos; homicidio intencional y lesiones gravísimas; tráfico de estupefacientes; delitos de corrupción; así como «acciones armadas o de fuerza contra la soberanía nacional promovidas o financiadas por actores extranjeros».

Con la entrada en vigencia del instrumento legal, se extinguen de pleno derecho las acciones penales, disciplinarias o civiles relacionadas exclusivamente con los hechos amnistiados, incluyendo medidas de coerción personal y solicitudes de extradición.

Los tribunales competentes deberán verificar en cada caso la procedencia de la amnistía y decretar el sobreseimiento o la revisión de sentencias firmes en un plazo no mayor de 15 días continuos. Asimismo, los órganos policiales y administrativos deberán eliminar los antecedentes relacionados con las personas beneficiadas.

La Asamblea Nacional designó este viernes una Comisión Especial para hacer seguimiento a la aplicación de la ley y garantizar su cumplimiento en coordinación con el sistema de justicia.

El instrumento establece que cualquier persona beneficiada que incurra en delitos posteriores a su entrada en vigencia será procesada conforme a la legislación ordinaria.