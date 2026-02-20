Delcy Rodríguez tiene la oportunidad de cerrar un ciclo doloroso

La Ley de Amnistía es insuficiente y no reúne parámetros internacionales

20 de febrero de 2026.-A juicio del parlamentario del partido Unión y Cambio en la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene en estos momentos la oportunidad de cerrar un ciclo doloroso e iniciar el proceso democrático para todos los venezolanos, informó Vladimir A La Carta.

La opinión fue expresada en el programa Vladimir a la Carta, del periodista Vladimir Villegas, en el que el legislador también se refirió a la recién aprobada Ley de Amnistía en Venezuela.

Guanipa consideró esta norma "insuficiente frente a toda la arbitrariedad que ha habido durante años", además dejó claro que no reúne todos los parámetros internacionales en la materia.

Sin embargo, dijo: "Lo bueno es que es un paso para la liberación de los presos políticos y también un reto para seguir luchando por la liberación de quienes deben ser acogidos por la ley, incluyendo a los militares" que permanecen en las cárceles venezolanas.

Según el parlamentario, "lo más importante es que haya no repetición, pero no repetición de delitos que no se cometieron, sino de la represión y de la puerta giratoria mediante la cual sacas a unos presos y luego los vuelve a meter" en la cárcel.

"La Ley de Amnistía se puede aplicar muy rápido en el país, además los venezolanos deben saber, con nombre y apellido, quiénes están saliendo y quiénes permanecen recluidos", agregó.

Guanipa fue contundente al expresar que el instrumento legal debe ser el inicio de una etapa de cierre de la represión y de unidad nacional para avanzar en el proceso democratizador de Venezuela.

También aseveró que en el Parlamento existe el compromiso de hacer derogatorias o modificaciones de normas que no son democráticas, entre ellas la ley del odio.

Por último, expresó su alegría por la libertad de su hermano Juan Pablo Guanipa, a quien aseguró le tiene un profundo respeto, mientras a su hermano Pedro, que sigue teniendo casa por cárcel, le pidió seguir resistiendo porque pronto estará libre.

Pulsa abajo para ver la entrevista completa: