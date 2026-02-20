Pagan bono "Contra la Guerra Económica" de febrero a pensionados con un Incrementó más de 15% en bolívares (+monto)

Desde este jueves 19 de febrero de 2026, inició el pago del bono «Contra la Guerra Económica», correspondiente al mes en curso, a través del Sistema Patria.

Asimismo, el Canal Patria Digital informó en sus redes sociales que el monto otorgado es de Bs. 19.500 o US$ 48,90 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra dada a los pensionados tuvo un incremento del 15,04% en bolívares, en comparación con el pago realizado en enero de 2026.

Igualmente, hubo un aumento en la cifra en divisas del 0,97%, cuando el valor registrado el mes pasado se situó en US$ 48,43.

Es importante destacar que la entrega de este bono se realiza de manera directa y gradual a los beneficiarios.