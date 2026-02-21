(VIDEO) EEUU ataca otra presunta narcolancha en el Pacífico oriental y deja tres muertos

21-02-26.-El Ejército de Estados Unidos informó este viernes que realizó un nuevo “ataque cinético” contra una presunta embarcación narcoterrorista en aguas del Pacífico oriental.Según el comunicado del Comando Sur (Southcom), la operación estuvo dirigida por el general Francis Donovan y fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear como parte de la operación Lanza del Sur.De acuerdo con la información difundida en X, el ataque cinético letal se realizó contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia militar señaló que el navío transitaba por “rutas conocidas de narcotráfico” en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de tráfico de drogas.Durante la operación, murieron al menos tres hombres identificados como “narcoterroristas”, mientras que no se reportaron bajas en las fuerzas estadounidenses. La acción se inscribe en el marco de la ofensiva estadounidense contra el narcotráfico y el terrorismo en la región, reforzada desde septiembre del 2025 con la puesta en marcha de la operación ‘Lanza del Sur’.Desde el inicio de la campaña, Estados Unidos realizó más de 38 ataques contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales.Según el Comando Sur, hasta finales de enero el número de muertos por los bombardeos a botes vinculados al tráfico de drogas ascendía a 128, incluyendo víctimas directas y personas desaparecidas que se presume fallecieron en el mar. El Pentágono detalló que 118 personas murieron en el acto y otras diez no fueron localizadas tras saltar al agua o no ser rescatadas.