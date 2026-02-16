Carúpano: 61 años de fantasía y tradición en la capital del carnaval oriental

CARÚPANO. – La ciudad de Carúpano, en la costa norte del estado Sucre, se reafirma este año como el epicentro festivo del oriente venezolano al celebrar el 61.° aniversario de sus carnavales internacionales. Esta tradición, iniciada el pasado viernes, se extenderá hasta el gran cierre de este martes 17 de febrero.

Patrimonio y riqueza popular

Reconocido como Patrimonio Cultural de Venezuela, el Carnaval de Carúpano es una explosión de creatividad que se distingue por la resiliencia de la identidad oriental. Más allá de las carrozas, la esencia carupanera vive en sus personajes icónicos: desde los Platanuses, figuras cubiertas con hojas secas de plátano, hasta el ingenio de El Califé, quien con sus versos satíricos escanea la actualidad local, sin olvidar la alegría de Roba la Gallina, quien entre bailes reparte dulces a los presentes.

El sabor del oriente

La atmósfera festiva está marcada por el Calipso de Carúpano, una variante con sabor local que se diferencia por el uso del bumbac, la charrasca y las maracas. Esta mezcla de gastronomía marina y calor humano crea un arraigo popular inigualable. Ángel Toussaint, coordinador de la festividad, destacó que esta edición número 61 es una invitación a vivir la hospitalidad sucrense antes del cierre oficial mañana martes.