(VIDEO) Lionel Richie y JackieChan cantan en la gala del Festival de la Primavera China 2026

Por: | | Versión para imprimir

Credito: Web

17-02-26.-n la Gala del Festival de la Primavera China 2026 (Año Nuevo Chino ????????), Lionel Richie y Jackie Chan junto a varios músicos de distintas nacionalidades cantan "We Are The World", la canción de múltiples artistas encabezados por el mismo Lionel Richie y Michael Jackson en 1985, en una iniciativa de recaudación de fondos humanitarios para África.

Hoy la República Popular China realiza una cuantiosa inversión y cooperación internacional con África, además de eliminar completamente los aranceles para los productos de 53 países de África, y encabeza los esfuerzos por un orden mundial multipolar y cooperativo, que vaya superando el esquema unipolar y agresivo del colonialismo e imperialismo occidental encabezado por Estados Unidos.

El contraste no puede ser más notorio: Mientras el régimen de Donald Trump se dedica a amenazar y bombardear países y encubrir los crímenes de la trama Jeffrey Epstein - Ghislaine Maxwell, la República Popular China toma una canción símbolo de la música estadounidense de los años 1980s y hace realidad el anhelo de desarrollo y prosperidad para África.


Esta nota ha sido leída aproximadamente 380 veces.

La fuente original de este documento es:
LaMarejada (https://www.facebook.com/lamarejada.cl/posts/en-la-gala-del-festival-de-la-primavera-china-2026-a%C3%B1o-nuevo-chino-lionel-richie/1500685935392023/)

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Cultura y tradiciones