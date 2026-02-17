17-02-26.-n la Gala del Festival de la Primavera China 2026 (Año Nuevo Chino ????????), Lionel Richie y Jackie Chan junto a varios músicos de distintas nacionalidades cantan "We Are The World", la canción de múltiples artistas encabezados por el mismo Lionel Richie y Michael Jackson en 1985, en una iniciativa de recaudación de fondos humanitarios para África.Hoy la República Popular China realiza una cuantiosa inversión y cooperación internacional con África, además de eliminar completamente los aranceles para los productos de 53 países de África, y encabeza los esfuerzos por un orden mundial multipolar y cooperativo, que vaya superando el esquema unipolar y agresivo del colonialismo e imperialismo occidental encabezado por Estados Unidos.El contraste no puede ser más notorio: Mientras el régimen de Donald Trump se dedica a amenazar y bombardear países y encubrir los crímenes de la trama Jeffrey Epstein - Ghislaine Maxwell, la República Popular China toma una canción símbolo de la música estadounidense de los años 1980s y hace realidad el anhelo de desarrollo y prosperidad para África.