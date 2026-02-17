Hoy la República Popular China realiza una cuantiosa inversión y cooperación internacional con África, además de eliminar completamente los aranceles para los productos de 53 países de África, y encabeza los esfuerzos por un orden mundial multipolar y cooperativo, que vaya superando el esquema unipolar y agresivo del colonialismo e imperialismo occidental encabezado por Estados Unidos.
El contraste no puede ser más notorio: Mientras el régimen de Donald Trump se dedica a amenazar y bombardear países y encubrir los crímenes de la trama Jeffrey Epstein - Ghislaine Maxwell, la República Popular China toma una canción símbolo de la música estadounidense de los años 1980s y hace realidad el anhelo de desarrollo y prosperidad para África.