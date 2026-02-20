“Trump no quiere a María Corina Machado porque le hace perder dinero y le miente”, sentenció Monedero

El analista afirmó, además, que la oposición representada por Machado ha sido incapaz de ganar elecciones y ha pretendido que EE. UU. solvente por la fuerza lo que no logran en las urnas, calificándola como “golpista y terrorista”.

El politólogo español Juan Carlos Monedero afirmó que Donald Trump ha mantenido la distancia con María Corina Machado, señalando que el mandatario estadounidense considera que la dirigente opositora le ha hecho perder recursos.



"Trump no quiere a María Corina Machado porque le hace perder dinero", sentenció Monedero en su artículo publicado en RedH, este jueves.

"A Trump solo le interesa el dinero y no le gustan las mentiras. Por eso no quiere a María Corina Machado, porque le hace perder dinero. ¿Pueden encontrarse en esta complicada situación esperanzas, cuando no es asumible olvidar Gaza, olvidar la bravuconería de Trump, olvidar el cerco medieval a Cuba, olvidar los riesgos climáticos del planeta, olvidar el secuestro de un presidente en ejercicio y de la primera dama, olvidar el rearme militar, olvidar el regreso de la proliferación nuclear?", escribió el politólogo.

Monedero sostiene que Venezuela está implementando una estrategia de repliegue táctico inspirada en la lógica leninista: retroceder momentáneamente para fortalecerse a futuro. Según esta visión, el gobierno de Nicolás Maduro estaría transformando la presión externa en una oportunidad de negociación con Estados Unidos, buscando el levantamiento de sanciones para reactivar la economía del país.



Desde la perspectiva del analista español, este diálogo busca ganar margen de maniobra hasta los comicios legislativos de EE. UU. en noviembre de 2026. Monedero enfatiza que la verdadera soberanía depende de la organización social y la integración regional, advirtiendo que estas concesiones tácticas deben fortalecer el proyecto bolivariano en lugar de debilitar sus bases.