Shell afirma que las licencias generales de Estados Unidos para exploración en Venezuela le permitirán avanzar con el proyecto de gas natural Dragón

Licencias estadounidenses permiten el avance del proyecto de gas Dragon de Shell

El proyecto Dragon sufrió retrasos debido a cambios en la política estadounidense

Shell pretende exportar gas a través de Atlantic LNG en Trinidad

HOUSTON/LONDRES, 21 de febrero de 2026- Las licencias generales para la exploración de petróleo y gas en Venezuela, emitidas por Estados Unidos este mes, permitirán a Shell (SHEL.L), abre nueva pestaña, avanzar con su proyecto de gas Dragon, dijo un portavoz de la compañía a Reuters el jueves.

El proyecto, previsto para producir gas en un yacimiento en aguas venezolanas con 4,5 billones de pies cúbicos de reservas, se ha visto afectado por arranques y paradas en los últimos años debido a los cambios en la política estadounidense hacia Venezuela.

"La reciente emisión de las licencias generales es una señal positiva y, de hecho, permite el avance de nuestro proyecto Dragón", declaró a Reuters el portavoz de la compañía.

Shell espera exportar gas desde Venezuela a través de la planta Atlantic LNG, ubicada en la cercana Trinidad y Tobago. Si bien el portavoz indicó que la compañía no suele comentar sobre posibles fechas para las decisiones finales de inversión, el director ejecutivo, Wael Sawan, afirmó recientemente que Shell espera producir gas del yacimiento Dragón de Venezuela en tres años.

Shell posee el 45% de las acciones de Atlantic LNG, mientras que BP (BP.L), abre una nueva pestaña, también posee el 45% y NGC el 10%. La planta, con capacidad para producir 12 millones de toneladas métricas al año, exportó solo 9 TM en 2025 debido a la escasez de suministro de gas, según datos de la firma financiera LSEG.

La producción de Atlantic LNG representó el 10% de la producción mundial de GNL de Shell y el 15% de las exportaciones de GNL de BP en 2025, según datos de LSEG. Reporte de Curtis Williams en Houston; editado por Nathan Crooks y Rod Nickel