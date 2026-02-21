Foro Penal: Más de 400 presos políticos quedarían excluidos de la Ley de Amnistía

Alfredo Romero y Gonzalo Himiob del Foro Penal Venezolano Credito: Web

21-02-26.-El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, advirtió este viernes que más de 400 personas consideradas presos políticos por su organización quedarán excluidas de los beneficios de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional venezolana.



En una rueda de prensa, Romero explicó que la exclusión afecta principalmente a militares, familiares de estos y civiles a quienes el Estado imputó delitos bajo figuras jurídicas vinculadas a operaciones militares, como la denominada «Operación Gedeón».



«Hemos calculado que unos 400 presos políticos están excluidos de la amnistía porque son militares, familiares o personas detenidas por estar supuestamente relacionadas de manera arbitraria con operaciones militares, aunque en realidad son civiles», afirmó.



El abogado señaló que la normativa deja fuera supuestos ataques contra la soberanía y otros delitos previstos en leyes contra la corrupción, lo que impacta directamente en numerosos casos donde las imputaciones «fueron ampliadas con múltiples cargos para mantener a los detenidos privados de libertad«.



Romero subrayó que la represión persiste a través de obstáculos como restricciones de acceso a tribunales, limitaciones en la representación legal y dificultades para acudir al Ministerio Público.



«Lo grave no es lo que contiene la Ley de Amnistía, sino que la represión se mantiene», sentenció. El activista pidió que los casos excluidos sean revisados por la comisión parlamentaria de seguimiento y que las liberaciones no dependan exclusivamente de la aplicación de la ley. «La lucha termina cuando logremos desmontar el aparato represivo. Mientras haya presos políticos, el problema no está resuelto», agregó.



Por su parte, el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, detalló que el artículo 8 de la ley, que enumera los períodos y eventos amnistiables, omite 15 de los 28 años que en teoría debía abarcar. Quedaron fuera lapsos completos como 1999-2006, 2008-2010, 2011-2012, 2015, 2018-2020, 2021-2022 y lo que va de 2026. Himiob calificó la selección como «arbitraria» y recordó que incluso dentro de los 13 años contemplados se escogieron meses específicos, totalizando apenas unos 20 meses cubiertos.



«La persecución política en Venezuela no ha sido esporádica, sino continua desde 1999», afirmó Himiob, quien denunció que el rechazo a una cláusula residual que permitiera incluir otros supuestos constituye una «irregularidad grave». Ambos dirigentes coincidieron en que, si bien la ley representa un avance para un número importante de detenidos, la exclusión de militares, civiles vinculados a causas militares y otros procesados mantiene sin resolver el problema de fondo.

