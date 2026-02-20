Fractura en la Alianza Atlántica: Londres bloquea el uso de bases británicas para un ataque de EEUU contra Irán

En un movimiento que marca una distancia histórica entre los aliados anglosajones, el primer ministro británico, Keir Starmer, rechazó formalmente la petición de la administración de Donald Trump para utilizar instalaciones militares del Reino Unido en una eventual ofensiva contra la República Islámica de Irán. La decisión, revelada por el diario The Times, pone de manifiesto una crisis de criterios legales y estratégicos en el seno de la OTAN.

El Derecho Internacional como escudo soberano

El gobierno de Starmer fundamenta su negativa en el cumplimiento estricto del derecho internacional. Según fuentes oficiales, Londres teme que permitir el despegue de bombarderos estadounidenses desde suelo británico para una agresión no acordada constituiría una "violación de las leyes internacionales".

Bajo los tratados vigentes, los Estados que facilitan apoyo logístico o territorial para un acto ilícito internacional son legalmente corresponsables. Esta postura busca blindar al Reino Unido de posibles represalias legales y militares, especialmente tras las advertencias de Teherán sobre ataques a bases que apoyen la agresión.

Las bases en disputa: Diego García y RAF Fairford

La Casa Blanca ha centrado su planificación militar en dos puntos estratégicos:

Diego García (Atolón de Chagos): Un territorio británico de ultramar reclamado por Mauricio, cuya soberanía está en proceso de cesión. Trump ya ha retirado su apoyo a este acuerdo tras el desplante de Londres.

RAF Fairford: Ubicada en Gloucestershire, Inglaterra, esta base es el hogar de la flota de bombarderos pesados de EE.UU. en Europa.

Según el pacto de larga data entre ambas naciones, estas instalaciones solo pueden activarse para operaciones militares previamente acordadas. El uso unilateral pretendido por Trump ha dinamitado el protocolo de cooperación.

La respuesta de Teherán: "El arma que hunde portaaviones"

Mientras Washington intensifica sus amenazas, el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha restado importancia al despliegue del Pentágono. En una declaración contundente, Jamenei advirtió que, si bien un portaaviones es un instrumento peligroso, "más peligroso es el arma capaz de hundirlo en el fondo del mar", subrayando la capacidad de respuesta asimétrica de Irán frente a una hostilidad abierta.

Consecuencias Geopolíticas: El factor Chagos

La tensión ha escalado al punto de que Donald Trump utilizó su red Truth Social para presionar a Londres, sugiriendo que el uso de Diego García es "necesario" si Irán no cede a sus términos. Este conflicto ha paralizado el proyecto de ley en el Parlamento británico para la entrega de las Islas Chagos a Mauricio, convirtiendo un tema de soberanía territorial en una ficha de ajedrez militar.