Tras escándalo en Cayo Los Juanes: autoridades anuncian controles en Morrocoy

21-02-26.-Las autoridades del estado Falcón anunciaron este viernes la implementación de medidas coordinadas con instancias nacionales para «reforzar la protección del Parque Nacional Morrocoy», a raíz de recientes situaciones que han puesto en riesgo la integridad del ecosistema y la adecuada gestión del área protegida.

El gobernador Víctor Clark, informó que se instalarán mesas de trabajo con representantes del Ejecutivo para diseñar estrategias que garanticen un uso responsable del parque, priorizando la conservación de su biodiversidad. Según el mandatario, las acciones incluirán revisiones de las prácticas actuales, establecimiento de límites de afluencia y programas de educación ambiental dirigidos a los visitantes.

La decisión ocurre después de que durante el asueto de Carnaval se registrara la detención de varias personas por presuntos delitos ambientales en sectores como Cayo Los Juanes, donde se habrían utilizado espumas químicas y aerosoles contaminantes desde embarcaciones privadas.

Tras los hechos, la periodista y defensora del turismo sostenible Valentina Quintero emitió un mensaje crítico hacia las autoridades nacionales y regionales, recordando la importancia de respetar la capacidad de carga de los parques nacionales y proteger su biodiversidad.

“¿Qué van a hablar ustedes de turismo si permiten que se acabe la naturaleza de esta forma? Venezuela no será jamás el destino de turismo sostenible que la mayoría soñamos mientras existan catástrofes como el irrespeto a las normas de nuestros parques”, señaló.

Quintero destacó que el país cuenta con 44 parques nacionales, 37 monumentos naturales y 65 parques de recreación, que abarcan más del 20% del territorio, todos con regulaciones claras para prevenir daños ambientales.

*Con información de Unión Radio.