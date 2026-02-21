Asesinan a tiros en EEUU a Carl Grillmair, astrónomo que descubrió agua en un planeta lejano

Carl Grillmair, astrofísico del Instituto de Tecnología de California (Caltech), fue asesinado a tiros en la mañana del lunes en el porche de su casa en la comunidad de Llano, en el condado de Los Ángeles, recogen este jueves medios locales.

Mientras las autoridades investigaban un reporte de agresión por arma de fuego, detuvieron a un hombre por ser el presunto responsable del robo de un vehículo cerca del lugar del homicidio. Posteriormente, el sospechoso fue identificado como Freddy Snyder, de 29 años. Actualmente enfrenta cargos de asesinato, robo de vehículo y allanamiento.

Grillmair, de 67 años, era un respetado investigador en el área de la astronomía, cuyas investigaciones en estructura galáctica, materia oscura y exoplanetas aportaron avances significativos a la ciencia. Su trabajo más notable fue un artículo publicado en 2007 sobre la presencia de agua en un distante planeta fuera del sistema solar.