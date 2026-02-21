Senades intensifica operativos de prevención y abordaje territorial en el país

El Servicio Nacional para el Desarme (Senades), desplegó una agenda de atención integral en diversos estados del país durante el asueto de carnaval.

21 de febrero de 2026.-Bajo las directrices de prevención integral, los equipos regionales se movilizaron para promover valores de convivencia, el uso de juguetes no bélicos y el cumplimiento de la Ley vigente sobre el control de armas.

El operativo abarcó puntos estratégicos, desde comunidades vulnerables hasta centros turísticos y terminales de pasajeros; logrando un impacto positivo en las siguientes entidades:



En el estado Zulia, en la comunidad Vista el Lago, Sector La Salina, atendieron a 85 niños y niñas con jornadas recreativas que enfatizaron la concienciación sobre el peligro de los juegos bélicos y su influencia negativa en el desarrollo infantil.



Asimismo, en el estado Falcón con el programa "Carnavales Felices en Comunidad", el equipo se trasladó a playa El Carmen, municipio Carirubana, donde en alianza con el Instituto Nacional Contra La Discriminación Racial, se brindó una tarde de bailes y competencias para fortalecer la sana convivencia.



En el estado Lara, los hijos de los "Guardianes de la Patria", disfrutaron de cuatro días del plan vacacional en el Centro Gallego de Barquisimeto, rescatando juegos tradicionales como las carreras de sacos y fomentando la integración en ambientes acuáticos.



Además, en el estado Portuguesa, se desarrollaron actividades deportivas, y se realizó un llamado crítico a los conductores sobre la prohibición del consumo de alcohol y estupefacientes para garantizar un retorno seguro.



Finalmente, en el municipio Independencia, estado Yaracuy, se llevaron a cabo jornadas informativas dirigidas al público en general sobre la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, sensibilizando a la población sobre el uso indebido de armas de fuego.



Con estas acciones el Senades reafirma su compromiso con el desarrollo de una cultura de paz, trabajando directamente en el territorio para transformar los espacios de recreación en bastiones de seguridad y armonía para todas las familias venezolanas.