Más allá de las luces y el espectáculo mediático, la reciente presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl se ha transformado en un fenómeno de opinión pública que trasciende lo musical para convertirse en un hecho político de primer orden. Los últimos sondeos realizados por Yahoo!/YouGov revelan que el artista puertorriqueño ha logrado capitalizar una simpatía del 43% entre los estadounidenses, superando con claridad el 36% de aprobación que mantiene el presidente Donald Trump.

El español como acto de soberanía y el rechazo al asedio del ICE

El mayor desafío del cantante no fue solo su presencia, sino su decisión innegociable de realizar su presentación íntegramente en español. Este gesto se erige como un acto de soberanía cultural frente a un Donald Trump monolingüe que ha atacado sistemáticamente el idioma hispano. Bad Bunny utilizó su plataforma para recordarle al mundo que el inglés no es la lengua nativa de América, sino que son las lenguas originarias las que constituyen la verdadera raíz del continente.

Este mensaje resuena con fuerza en un pueblo estadounidense que, en su mayoría, desaprueba las medidas inhumanas ejecutadas a través del ICE. Estas políticas de persecución y detención han traído un dolor profundo a la familia inmigrante, mayoritariamente latinoamericana, que es asediada por un racismo sistémico. Al cantar en español en el corazón del sistema, Bad Bunny se convirtió en un escudo para quienes sufren la discriminación, bajo la firme premisa de que "el amor es más fuerte que el odio".

Puerto Rico: Riqueza cultural frente al colonialismo

La cultura caribeña fue la protagonista absoluta de la jornada, con la bandera de Puerto Rico como símbolo de resistencia. El artista evitó el relato de la victimización para exhibir la vibrante riqueza y dignidad de la isla como respuesta definitiva a décadas de colonialismo. Al proyectar este orgullo, dejó claro que Estados Unidos no es América, sino que América es el continente entero. Su show fue una cátedra que dejó a la retórica de exclusión de Washington sin argumentos frente a la inmensa herencia caribeña.

Geopolítica de agresión y el veredicto de las encuestas

Este descenso de Trump en las encuestas refleja el hartazgo ante una política de fuerza y ambiciones desmedidas. La opinión pública no olvida el bombardeo del 3 de enero contra Caracas y otros estados de Venezuela, dirigido al secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Estas agresiones, sumadas a intentos expansionistas como la pretendida compra de Groenlandia, chocan frontalmente con la precaria situación económica de los ciudadanos estadounidenses.

Las encuestas hablan por sí solas: el pueblo no simpatiza con la discriminación ni con el gasto en agresión externa mientras el bienestar interno se debilita. Bad Bunny, con la jerarquía de un artista popular, de quien no teme al poder, ha demostrado que la unidad y la soberanía de los pueblos tienen hoy más respaldo que la política del odio.