(VIDEOS) Venezuela exportó 70 toneladas de café con destino a Estados Unidos

La ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, junto al gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, encabezó el despacho de 70 toneladas de café con destino a los Estados Unidos. La actividad tuvo lugar en las instalaciones del Puerto Seco de la Empresa de Comercio Exterior de Lara (Emcoex), punto clave para la logística de exportación en la región centro-occidental.

Durante el despliegue, la ministra Godoy pudo constatar de primera mano el riguroso trabajo que desarrolla la gobernación de Lara en materia de exportaciones no petroleras. La titular del despacho supervisó personalmente las labores de llenado y la verificación técnica de los tres contenedores que transportan el rubro, asegurando que cada etapa del proceso se realizó bajo el estricto cumplimiento de los estándares internacionales de calidad y seguridad.

La ministra aseguró que este envío de 70 toneladas de café es una muestra clara de la consolidación de la vocación exportadora soberana de la nación. Asimismo, destacó que este logro refleja el esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional y regional para establecer horizontes claros en la diversificación de rubros venezolanos de alta calidad.