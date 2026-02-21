Principal
(VIDEO) Vladimir Villegas: Política venezolana y las redes sociales
Contrapunto
Sábado, 21/02/2026 06:31 AM
Vladimir Villegas
Credito: Captura
21-02-26.-Vladimir Villegas nos trae una reflexión sobre la política venezolana y la «realidad» de las redes sociales.
En Venezuela persiste el conflicto entre la viralidad y la realidad.
Algunos quieren sustituir la realidad por lo que dicen las redes sociales, sobre todo alimentadas por factores que no quieren cambios en el país.
