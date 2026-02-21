(VIDEO) Vladimir Villegas: Política venezolana y las redes sociales

Vladimir Villegas

Vladimir Villegas

21-02-26.-Vladimir Villegas nos trae una reflexión sobre la política venezolana y la «realidad» de las redes sociales.

En Venezuela persiste el conflicto entre la viralidad y la realidad.

Algunos quieren sustituir la realidad por lo que dicen las redes sociales, sobre todo alimentadas por factores que no quieren cambios en el país.



