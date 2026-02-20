Aviones de combate estadounidenses interceptan aviones de guerra rusos frente a la costa de Alaska

20 de febrero de 2026.-Aviones de combate estadounidenses fueron desplegados el jueves para interceptar varios bombarderos, aviones de combate y un avión espía rusos que fueron avistados volando frente a la costa de Alaska, informaron las autoridades estadounidenses, informó Noticias de CBS.

Dos bombarderos Tu-95, dos cazas Su-35 y un avión espía A-50 rusos fueron detectados en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska, informó el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) en un comunicado.

El NORAD indicó que envió dos F-16, dos F-35 y cuatro KC-135 para escoltar a los aviones rusos hasta que abandonaron la ADIZ de Alaska.

El avión ruso no entró en el espacio aéreo estadounidense ni canadiense, indicó el NORAD, que describió la actividad rusa en la ADIZ de Alaska como algo habitual que no se consideró una amenaza.

La ADIZ de Alaska es un tramo de espacio aéreo internacional que comienza donde termina el espacio aéreo soberano de Estados Unidos y Canadá. Según NORAD, se trata de "un tramo definido de espacio aéreo internacional que requiere la rápida identificación de todas las aeronaves en interés de la seguridad nacional".