(VIDEO) Donald Trump impone un arancel comercial adicional del 10%

Sábado, 21 de febrero de 2026.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció este viernes la imposición de un arancel comercial adicional del 10% a todas las importaciones de todos los países del mundo, como respuesta inmediata a la decisión del Tribunal Supremo, que invalidó parte de sus aranceles globales anteriores.



La nueva medida entrará en vigor el 24 de febrero, según el comunicado de la Casa Blanca.



Se justifica por emergencias nacionales ante amenazas inusuales y extraordinarias para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos.



El arancel no se aplicará a importaciones de minerales críticos, recursos energéticos, fertilizantes, medicamentos y a ciertos productos electrónicos. Desde el punto de vista legal este tipo de aranceles solo pueden mantenerse por 150 días sin aprobación del Congreso.





