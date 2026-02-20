Tragedia en Chile: Explosión de camión cisterna con gas licuado deja un escenario de devastación total

Una jornada de terror se vivió este viernes en la principal arteria vial de Chile, la Ruta 5 Sur, tras la explosión de un camión de transporte de gas licuado de petróleo (GLP). El incidente, que ocurrió a la altura del sector de San Francisco de Mostazal, no solo paralizó el tránsito nacional, sino que transformó la autopista en un escenario de guerra, con vehículos particulares reducidos a cenizas y estructuras metálicas "pulverizadas" por la onda expansiva.

El "Efecto Blast": Una bola de fuego imparable

Testigos en la zona describieron un estallido ensordecedor seguido de una columna de fuego que alcanzó los 30 metros de altura. La magnitud de la detonación fue tal que generó un "efecto blast" (onda expansiva térmica) que impactó directamente a los vehículos que circulaban en ambos sentidos de la vía.

De acuerdo con los reportes de Carabineros de Chile y los cuerpos de Bomberos de la Región de O’Higgins:

Vehículos Pulverizados: Al menos cuatro automóviles particulares quedaron atrapados en el radio de acción térmica, resultando en pérdidas totales. La intensidad del calor fue suficiente para fundir neumáticos y estructuras de aluminio en cuestión de segundos.

Víctimas Fatales: Se ha confirmado, de manera preliminar, el fallecimiento del conductor del camión y de ocupantes de los vehículos menores adyacentes. Las labores de identificación son complejas debido al estado de los cuerpos.

El despliegue de los funcionarios "camisas rojas" de Mostazal y Rancagua fue inmediato, enfrentando el riesgo de nuevas explosiones de los tanques remanentes. Se estableció un perímetro de seguridad de 1 kilómetro a la redonda, obligando a la evacuación de viviendas y comercios cercanos.

El tránsito en la Ruta 5 Sur permanece completamente cortado en ambos sentidos, generando kilómetros de congestión. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (SENAPRED) ha calificado el evento como uno de los accidentes industriales en carretera más graves de los últimos años en el país.

Investigaciones en curso: ¿Falla técnica o humana?

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y expertos en explosivos de la PDI ya se encuentran en el sitio. Las primeras hipótesis apuntan a una posible falla en las válvulas de alivio del camión cisterna o un impacto previo que comprometió la integridad estructural del tanque de gas.

"La magnitud del daño sugiere una liberación súbita y masiva de energía", señalaron fuentes técnicas en el sitio del suceso, mientras los equipos de limpieza intentan remover los restos de lo que hace horas eran vehículos funcionales.