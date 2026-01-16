Manifestaciones por la liberación de Maduro y Flores no cesan en el país

El gremio turístico repudia el asedio contra Venezuela y el secuestro del presidente constitucional de Venezuela y su esposa.

Los venezolanos se mantiene en las calles manifestando en paz para exigir la liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras su secuestro el pasado 3 de enero.

En Monagas, el gremio de Turismo repudió en las calles los ataques perpetrados por el ejército estadounidense contra Venezuela y pidió el expedito regreso del presidente constitucional.

Del mismo modo, elogió las acciones puestas en marcha por el Gobierno Nacional para el rescate de las relaciones diplomáticas en pro de la libertad del líder bolivariano y su esposa.

A la actividad se sumaron representantes de las operadoras, posadas y hoteles de la entidad.

Carlos Salazar, representante de Guarapiche Tours, destacó los avances turísticos logrados en revolución y exigió respeto a la soberanía de Venezuela.

Asimismo, Jesús Márquez expresó, en nombre del gremio de posadas y hoteles, que repudia el asedio contra Venezuela y el secuestro de los dos líderes.

Trabajadores del gas y el petróleo de Cabimas pidieron libertad para Maduro y Cilia

Desde las oficinas de Pdvsa La Salina, los trabajadores se manifestaron para solicitar la libertad del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores.

Los trabajadores estuvieron acompañados por el alcalde de Cabimas, Frank Carreño, quien señaló que Maduro fue electo constitucionalmente el 28 de julio del año 2024. Al mismo tiempo, expresó su respaldo a las políticas ejecutadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En representación de los trabajadores de Petróleos de Venezuela, Francisco Suárez, gerente de la División Costa Oriental del Lago, resaltó que la estatal petrolera está comprometida con la producción y continúan las operaciones con total normalidad. "También apoyamos a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y estamos prestos a todas sus orientaciones para lograr las metas de producción y demostrando que el petróleo es de Venezuela", señaló.

Por su parte, Renny Parra, gerente de Procesamiento de Gas Occidente de Pdvsa Gas, manifestó que los trabajadores de la empresa gasífera se mantienen de pie para garantizar la producción y lograr los objetivos del Plan Nacional de Gas y convertir a Venezuela en una potencia mundial en el suministro de gas. Aseguró que el suministro de gas para el pueblo venezolano está garantizado.