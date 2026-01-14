Transportistas marchan en Caracas exigiendo la liberación del presidente Maduro y Cilia Flores

La jornada busca manifestar el repudio gremial ante el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero y denunciar la violación de la soberanía nacional.

Los trabajadores del sector Transporte se movilizan este martes en diversos puntos de la capital para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores. La jornada busca manifestar el repudio gremial ante el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero y denunciar la violación de la soberanía nacional.

Los transportistas se concentrarán en diferentes puntos de la capital como el Poliedro de Caracas y el Monumento Bicentenario.

Otros grupos se agrupan en la Avenida Bolívar, específicamente en Parque Carabobo y frente al Museo Nacional de Arquitectura (Musarq), además del Paseo de la Revolución, para conformar una sola columna hacia el centro de la ciudad.

Una respuesta coordinada frente al intervencionismo

Esta manifestación se suma a las acciones convocadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en todo el territorio nacional.

El pueblo venezolano ha manifestado que se mantendrá en las calles hasta lograr el retorno del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores. Según los organizadores, la movilización caraqueña es el reflejo de un sentimiento de indignación que ya trasciende las fronteras de América Latina

Los voceros del sector Transporte se suman al llamado de "movilización permanente" para exigir la liberación de la pareja presidencial y para repudiar la agresión militar estadounidense que dejó más de 100 muertes, reseña portal de U. Noticias