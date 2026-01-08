(VIDEO) Vladimir Villegas: Delcy Rodríguez y el nuevo momento político en Venezuela

Credito: Captura

08-01-26.-Vladimir Villegas hace un análisis de lo sucedido a propósito de la intervención de los EEUU en Venezuela.

Delcy Rodríguez es una de las protagonistas de este episodio histórico del pais.

La fuente original de este documento es:
C.punto (https://contrapunto.com/anclas/redes-sociales-anclas/delcy-rodriguez-y-el-nuevo-momento-politico/)

