Siguen las alertas por irregularidades electorales en Colombia

Elecciones en Colombia

23 de febrero de 2026.- A menos de dos semanas de las elecciones legislativas en Colombia, siguen las alertas del presidente, Gustavo Petro, sobre fenómenos que podrían entorpecer el normal desarrollo de los comicios del 8 de marzo.



El mandatario ordenó a la Policía capturar a quienes usan el agua con fines electorales tras un reporte de Caracol Radio en el cual se expone cómo un carrotanque reparte agua con propaganda de los congresistas Ape Cuello, del Partido Conservador, y Didier Lobo, de Cambio Radical.



Ante ese suceso, el jefe de Estado pidió a los funcionarios del orden del municipio de Aguachica, en el departamento de Cesar (noreste), detener a los autores materiales e intelectuales de lo que calificó como un delito electoral.



“El comandante de Policía de Aguachica y de los pueblos del Cesar, Magdalena y La Guajira, con problemas de agua, permanente deben detener y capturar a quienes usan el agua con fines electorales. Si no responden en la práctica es porque la policía de esas regiones está articulada a las mafias políticas y el crimen”, manifestó.



Petro lleva semana alertando sobre irregularidades que podrían dar paso al fraude en los próximos sufragios.



Según estimó, no es aconsejable dejar espacios en blanco en los formularios E14, en el cual los jurados registran los resultados del cómputo de las tarjetas electorales.



Refirió el gobernante que las casillas deben llenarse con una X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logren tener testigos electorales.



También pidió a la Registraduría impedir lo que calificó como un estímulo al fraude y manifestó que el software a auditar no es solo el nacional, sino también el que lleva los registros de las mesas en puestos de votación en municipios y departamentos.



En un pronunciamiento reciente, afirmó que comentó todas las flaquezas del actual sistema electoral a la misión de observación procedente de Europa, en tanto aseguró que pidió ministro del Interior convocar a la Comisión de Garantías.



“El software de conteo municipal y departamental debe ser auditado por los partidos y la ciudadanía. Al menos 123 mil testigos entrenados deben ser entrenados por los partidos políticos”, planteó.



Por otra parte, insistió que el grupo multinacional de origen británico Thomas and Greg no debería operar el software de cómputo electoral “cuando al mismo tiempo maneja los datos de los colombianos por su incidencia en la cedulación permitida en la Registraduría, y en los pasaportes”.