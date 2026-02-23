Canciller Yván Gil en la ONU: Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, pide el cese de sanciones y liberación del presidente Maduro

Durante su intervención en el segmento de Alto nivel del 61 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el canciller de Venezuela, Yván Gil, pidió en nombre de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, el cese de sanciones y la liberación del mandatario Nicolás Maduro.

En su discurso, el también ministro para relaciones exteriores exigió en nombre del gobierno de Venezuela el respeto a la soberanía de los Estados conforme a la Carta de Naciones Unidas como principio fundamental del multilateralismo efectivo y de los derechos humanos universales.

En este sentido, Gil resaltó el temple y resistencia que Venezuela ha asumido ante los lamentables sucesos del 03 de enero, así como la guerra multiforme que ha afectado de manera integral a toda la nación.

En su comparecencia ante el Consejo de los DDHH, el canciller Yván Gil también destacó que con los sucesos del 3 de enero de 2026, se marcó un punto de extrema gravedad en el país. Al mismo tiempo que recordó que con dicha acción militar ilegal ejecutada contra de Venezuela se perdieron 100 vidas y se detuvo de manera arbitraria al Presidente Nicolás Maduro Moros y de la Primera Dama, Cilia Flores, mientras se encontraban en ejercicio de sus funciones.

El canciller Yván Gil destacó que pese a estas acciones ilegales contra el país, Venezuela se mantiene firme, en paz y siendo impulsora del diálogo nacional y de la reconciliación, trabajando actualmente por un proceso de reconocimiento de heridas, de perdón y de reencuentro.