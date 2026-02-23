Cashea confirma filtración de datos: "Cuentas de usuarios y aliados no fueron vulneradas"

23-02-26.-La aplicación de compras programadas Cashea confirmó a través de sus plataformas en redes sociales una masiva filtración de datos el 21 de febrero, la cual fue detectada por el equipo tecnológico de la empresa, así como por especialistas en seguridad.

La empresa, que según Forbes canaliza operaciones equivalentes a un 3,5% del PIB nacional, informó en un comunicado oficial difundido a través de su perfil oficial en la red «X», que la aplicación se mantiene «100% operativa» y los usuarios pueden continuar usándola con normalidad.

También aseguraron que las cuentas de usuarios y aliados «no fueron vulnerados. Todos sus accesos y contraseñas están protegidas», ya que «activaron protocolos de seguridad y capas de protección».