Marea Socialista y movimientos laborales convocan a una concentración en Min Trabajo e Inspectorías este jueves 26 F 10 AM

23-02-26.- Marea Socialista convoca con otras organizaciones sindicales y movimientos laborales una concentración en Min Trabajo e Inspectorías jueves 26 F 10 AM. Reclamar y defender derechos: Salario = Canasta Básica (Art. 91), Prestaciones, Pensiones, Contratos, Libertad Sindical, Liberación de activistas presos, No a la Ley del Odio contra el obrero...Tenemos que luchar lo nuestro como clase trabajadora. Mientras nos tienen a salario cero, el Estado burocrático y la patronal privada disfrutan de costo laboral cero ( mano de obra gratuita), pero aún así se llevan todo lo que les deja Trump del petróleo robado a Venezuela.