¿Perros y gatos en la Tierra de Nadie? El falso "Encuentro Therian" que puso a correr a los profesores de la UCV

CARACAS – Lo que comenzó como una parodia digital terminó en un comunicado oficial de urgencia. La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) se vio obligada a desmentir este viernes su participación en el supuesto "Primer Encuentro Therian UCV", un evento ficticio que inundó las redes con imágenes creadas por Inteligencia Artificial y que desató un debate entre lo absurdo y lo institucional.

El "Emperador" y la exrectora felina

La controversia fue orquestada por la cuenta parodia "Ahoritica", conocida por crear noticias falsas protagonizadas por un personaje ficticio llamado Orlando Sequeira, autoproclamado "emperador" de la UCV.

El nivel de la broma escaló cuando utilizaron IA para crear un video de la exrectora Cecilia García Arocha portando una máscara de gata, invitando al encuentro en el icónico sector de "El Charco", en la Tierra de Nadie. La parodia incluso involucró al Comando Sur de EE.UU., afirmando que prestarían seguridad a los "Therians" venezolanos.

¿Qué son los Therians?

Para quienes aún no comprenden el fenómeno, los Therians son individuos que se identifican espiritual o psicológicamente con animales no humanos (lobos, gatos, zorros), aunque son plenamente conscientes de su biología humana. En redes sociales, esta subcultura ha cobrado auge, mostrando a jóvenes realizando movimientos animales y usando máscaras artesanales.

Pánico moral y respuesta gremial

A pesar de lo evidente de la parodia, la APUCV emitió un comunicado tajante: «Denunciamos la utilización de nuestro logo sin autorización. No formamos parte de la organización».

La respuesta de los docentes generó una nueva ola de burlas y críticas. Mientras algunos usuarios alertaban sobre la facilidad con la que la población cae en "propaganda de pánico moral", otros cuestionaban que el gremio docente reaccionara con tanta rapidez a una broma de IA y no con la misma vehemencia ante la crisis presupuestaria o los bajos salarios que azotan a la "Casa que vence las sombras".

IA: El nuevo reto de la verificación

Este incidente deja una lección: la línea entre la realidad y la sátira se ha borrado gracias a la IA. Lo que para muchos fue una carcajada dominical, para las instituciones representa una amenaza a su imagen, demostrando que en la Venezuela de 2026, hasta un "gato" de mentira puede poner en jaque a la academia.