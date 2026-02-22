Tragedia en Cisjordania: Fuerzas de ocupación de Israel abaten a quemarropa a adolescente palestino en Nablús

NABLÚS / BEIT FURIK – El Ministerio de Salud palestino confirmó este domingo el fallecimiento del joven Muhamad Wabi Abdul Aziz Hanani, de 17 años, tras una violenta incursión militar israelí en la ciudad de Beit Furik, al este de Nablús. El adolescente perdió la vida tras recibir un impacto de munición real directamente en la cabeza durante una redada que, según testigos, se produjo como "represalia" tras un ataque previo de colonos extremistas contra la población civil.

La incursión no solo segó la vida de Hanani; otros dos menores, incluyendo uno de 14 años, resultaron heridos por disparos contra el vehículo en el que se trasladaban. Este nuevo crimen se suma a la muerte, el pasado miércoles, del joven palestino-estadounidense Nasralá Mohammed Jamal Abu Siam (19 años), asesinado por colonos en la aldea de Mukhmas. Desde octubre de 2023, la violencia en Cisjordania ocupada ha dejado un saldo devastador de más de 1.107 palestinos asesinados y cerca de 11.000 heridos, en medio de las crecientes exigencias de la ONU y la CIJ para que Israel cese la ocupación ilegal de estos territorios. Hispantv y otros medios internacionales mantienen el foco en esta escalada.

El asalto a Beit Furik no fue un incidente aislado. Durante la redada, los soldados israelíes abrieron fuego contra un vehículo civil, hiriendo de gravedad a otro menor de 14 años. Estos eventos se enmarcan en una política de hostigamiento que ha cobrado la vida de más de 1.107 palestinos desde octubre de 2023, solo en territorio cisjordano. La comunidad internacional, incluyendo a la ONU y la CIJ, ha reiterado que estos asentamientos y las incursiones militares en zonas residenciales son ilegales bajo el derecho internacional, exigiendo a Israel el cese inmediato de la ocupación que, lejos de detenerse, se intensifica cada domingo con la sangre de jóvenes como Hanani.