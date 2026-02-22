El Sol entra en un "Silencio Histórico": Desaparecen todas las manchas solares de forma inesperada

CIENCIA Y ASTRONOMÍA – El Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia reportó este domingo un fenómeno que ha dejado atónitos a los astrofísicos: la cara visible del Sol luce perfectamente uniforme, sin rastro de manchas solares por primera vez desde diciembre de 2021. Este "apagón" de la actividad magnética ocurre en un momento contraintuitivo, apenas año y medio después de que la estrella alcanzara su pico de actividad máxima.

¿Presagio de un cambio climático?

La desaparición de las manchas, zonas de intenso campo magnético relacionadas con las erupciones solares, suele ocurrir durante el "mínimo solar". El hecho de que el índice de erupciones haya caído a cero este sábado sugiere un descenso drástico en el "latido" de nuestra estrella. Históricamente, periodos prolongados de baja actividad solar, como el famoso Mínimo de Maunder (1645-1715), coincidieron con la "Pequeña Edad de Hielo" en Europa y América del Norte. Aunque los científicos rusos estiman que este fenómeno será breve, la comunidad internacional vigila de cerca si este silencio estelar podría tener repercusiones en las comunicaciones satelitales o en el clima terrestre a corto plazo.