(AUDIO) Cruz Roja Venezolana acompañará proceso de excarcelaciones con atención primaria

23-02-26.- La Cruz Roja Venezolana informó que fue invitada por el Gobierno nacional a acompañar el proceso de excarcelaciones derivado de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado jueves.

A través de un comunicado, la institución informó que ofrecerán «atención médica y evaluación primaria de salud a las personas que están siendo liberadas en todo el territorio nacional, en estricto apego a nuestros principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia«.

La organización aclaró que la labor tiene «carácter exclusivamente humanitario» y que actúan sin distinción por motivos políticos, religiosos, sociales o de cualquier otra índole.

Unión Radio