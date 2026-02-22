Alerta Máxima en Mar-a-Lago: Servicio Secreto abate a un joven de 20 años armado que intentó asaltar la residencia de Trump

WEST PALM BEACH, FLORIDA – La madrugada de este domingo 22 de febrero, el complejo residencial de Mar-a-Lago volvió a convertirse en el epicentro de una crisis de seguridad nacional. Agentes del Servicio Secreto neutralizaron a tiros a un joven de 20 años que, armado con una escopeta y un bidón de combustible, intentó vulnerar el perímetro de seguridad del lujoso resort perteneciente al presidente Donald Trump.

El Enfrentamiento: "Posición de disparo"

El incidente se registró a la 1:30 AM (hora local), cuando el sospechoso intentó infiltrarse aprovechando la salida de otro vehículo por la puerta norte del complejo. Al ser interceptado, sujeto —identificado preliminarmente como un joven desaparecido días atrás en Carolina del Norte— ignoró las órdenes de alto.

Según el Sheriff del condado de Palm Beach, Rick Bradshaw, el sujeto, presúntamente, soltó el bidón de gasolina pero "levantó la escopeta en posición de disparo" contra los oficiales, lo que desencadenó la respuesta letal inmediata de los agentes de azul. El atacante falleció en el sitio, mientras que el personal de seguridad resultó ileso.

Las investigaciones conjuntas del FBI y el Servicio Secreto revelan un patrón inquietante. El joven habría viajado desde Carolina del Norte hacia el sur, adquiriendo el arma de fuego durante el trayecto. En su vehículo se recuperó la caja de la escopeta, confirmando una planificación previa para el asalto.

Su familia lo había reportado como desaparecido apenas unos días antes del suceso. Su última ubicación conocida fue en su hogar en Carolina del Norte, desde donde emprendió un viaje solitario hacia el sur.

Las autoridades creen que Martin adquirió la escopeta durante su trayecto hacia Florida. De hecho, los agentes del Servicio Secreto hallaron la caja original del arma dentro de su vehículo tras el enfrentamiento.

El Sheriff del condado de Palm Beach, Rick Bradshaw, señaló inicialmente que el joven no era conocido por las fuerzas del orden y que no se tenía un historial delictivo previo que encendiera las alarmas antes de su llegada al complejo.

Actualmente, el FBI trabaja en la elaboración de un perfil psicológico del joven para entender qué lo motivó a conducir cientos de kilómetros con un bidón de gasolina y un arma para asaltar la residencia presidencial.

El radar de inteligencia del FBI y el Servicio Secreto se mantiene en fase de recolección de pruebas, y esto es lo que se sabe sobre el perfil de Austin Tucker Martin:

Las autoridades han señalado que, por ahora, no se ha encontrado una conexión directa de Martin con organizaciones políticas u ONGs. Equipos especializados del FBI están rastreando sus redes sociales y dispositivos electrónicos para determinar si hubo algún tipo de radicalización en línea o si sus motivaciones fueron de naturaleza personal o psicológica.



Aunque el motivo no está claro, el incidente ya ha generado un "choque de trenes" verbal. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, criticó duramente lo que llamó la "retórica de la izquierda", mientras que la Casa Blanca calificó de "vergonzosa" la respuesta de algunos sectores demócratas. El Director del FBI, Kash Patel, enfatizó que están dedicando "todos los recursos necesarios" para determinar si Martin actuó solo o si fue un "zombie" influenciado por discursos externos.

Aunque el mandatario suele pernoctar en Florida los fines de semana, en el momento del asalto se encontraba en la Casa Blanca junto a la primera dama, Melania Trump.

Un historial de "Arpazos" y Atentados

Este evento marca el tercer incidente grave de seguridad contra Trump en menos de dos años, tras el tiroteo en Butler (Pensilvania) en julio de 204 y el acecho en su campo de golf en septiembre del mismo año. La recurrencia de estos ataques pone nuevamente bajo la lupa la eficacia de los anillos de seguridad del Servicio Secreto y el clima de polarización extrema que rodea la figura presidencial.

El FBI ha solicitado a los residentes de West Palm Beach revisar sus sistemas de vigilancia privada para reconstruir los minutos previos a este intento de incursión que, de no haber sido frenado, pudo haber terminado en un incendio provocado dentro de la lujosa propiedad.