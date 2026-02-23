(VIDEO) Palestina 11 mil años de historia: Irán ha demostrado ser más antimperialista y anticolonialista que la izquierda

Taher Ali Gazawi en el programa Palestina 11 mil años de historia

Susana Khalil y Taher Ali Gazawi

23 de febrero de 2026.- La Asociación CANAÁN en su Canal YouTube:
PALESTINA 11MIL AÑOS DE HISTORIA tiene como invitado al Refugiado Palestino, 
Taher Ali Gazawi.

Actualmente Taher vive en el País Vasco. Es Palestino oriundo de Gaza. 

Como nativo en el éxodo es militante de la causa y lucha por la liberación total y absoluta de Palestina en contra del anacronismo eurocéntrico colonial fraudulentamente denominado "Israel".

Taher Ali Gazawi sostiene que el gobierno Persa de Irán está hoy día a la digna  vanguardia y es la esperanza de la humanidad contra el horror y salvajismo imperialista y colonial.

