Foro Penal confirma 40 liberaciones de presos políticos tras promulgación de la Ley Amnistía en Venezuela

23-02-26.-Al menos 40 liberaciones de presos políticos han sido confirmadas tras la promulgación de la Ley de Amnistía el pasado jueves en Venezuela, informó este domingo la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de estos detenidos.



Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización, informó en X que «se están produciendo excarcelaciones y liberaciones» en varias cárceles del país y que han verificado más de 40 casos desde la entrada en vigencia de la ley hasta este domingo a las 17:00 hora local (21:00 GMT).



Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) indicó en X que familiares de detenidos han reportado liberaciones en la cárcel de mujeres Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y las prisiones El Rodeo I y II, las tres ubicadas en el estado Miranda (norte), a las afueras de Caracas.



Este domingo, la Cruz Roja Venezolana anunció que atenderá y realizará evaluaciones médicas a los liberados, mientras que familiares de presos políticos informaron que más de 200 detenidos en la cárcel El Rodeo I iniciaron una huelga de hambre para pedir sus liberaciones.



El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró el sábado que desde esa tarde se estaban dando «cientos de liberaciones» derivadas de la Ley de Amnistía, sin ofrecer más detalles sobre las identidades de los beneficiados ni la cantidad precisa de casos.



Sin embargo, el bloque político opositor Plataforma Unitaria Democrática (PUD) dijo la noche del sábado que solo había confirmado 19 liberaciones tras la promulgación de la amnistía, mientras que Foro Penal había verificado 16 hasta el mediodía de este domingo.



La amnistía cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.



Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la norma, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.



El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la PUD y varias ONG.

