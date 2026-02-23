(VIDEO) Estudiantes iraníes salen a las calles en nuevas protestas antigubernamentales

23-02-26.-Estudiantes de varias universidades iraníes protagonizaron este sábado (21.02.2026) protestas contra la República Islámica, gritaron consignas antigubernamentales y homenajearon a las víctimas mortales de la represión de las movilizaciones del mes pasado. Asimismo, medios locales y la diáspora reportaron enfrentamientos entre los opositores y grupos que respaldan al régimen.En el primer día del nuevo semestre académico, en la Universidad Tecnológica Sharif de Teherán, los estudiantes se concentraron coreando consignas contra el sistema clerical como "muerte al dictador”, según informó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria. Imágenes difundidas por la cadena de TV Iran International, con sede fuera del país, mostraron a una multitud gritando mensajes antigubernamentales."Esta concentración, que estaba prevista como una marcha silenciosa y pacífica, se desvió hacia consignas con una orientación política específica debido a la presencia de algunos individuos enmascarados”, indicó Fars, que aseguró que otros grupos respondieron con cánticos a favor de la República Islámica. En tanto, el portal estudiantil Amir Kabir informó de enfrentamientos.Cuarenta días desde la matanzaLa agencia IRNA también registró manifestaciones similares en otras universidades de la capital, como la Universidad Politécnica de Amir Kabir y la Universidad de Teherán. En Amir Kabir, los estudiantes gritaron lemas como "juramos por la sangre de nuestros compañeros, resistiremos hasta el final”. También corearon consignas a favor del restablecimiento de la monarquía, entre ellas "viva el shah”.Los iraníes reanudaron sus movilizaciones esta semana para conmemorar, de acuerdo con la tradición del duelo chiita, los 40 días desde la matanza de miles de personas en el marco de las olas de protestas, cuyo punto máximo ocurrió en los días 8 y 9 de enero.Los disturbios estallaron por primera vez en diciembre en el marco de una prolongada crisis financiera, pero mutó a una masiva ola de protestas antigubernamentales que se extendió rápidamente a todo el país, y fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad del régimen con un saldo de miles de muertos, según grupos defensores de los derechos humanos.Las autoridades iraníes tacharon las movilizaciones de "disturbios” y "actos terroristas” orquestados por Estados Unidos e Israel.*DW con información de EFE, AFP