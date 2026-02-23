Gaceta Oficial 43.313 lunes 09 de febrero 2026

Gaceta Oficial 43313, lunes 9 febrero 2026.

Official Gazette 43313, Monday, February 9, 2026.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5247, que nombra a Juan Francisco Escalona Camargo, como Director General del Servicio Desconcentrado FONDO ESPECIAL CIUDAD HUMANA; y se nombra a Luis Alfredo Motta Domínguez, como Director General del FONDO NEGRO PRIMERO, Servicio Desconcentrado sin personalidad jurídica, entes adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en condición de Encargados.

VICEPRESIDENCIA SECTORIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y SALUD

Resolución que deja sin efecto la Resolución 019 de fecha 27 de octubre de 2025, publicada en la Gaceta Oficial 43247 de fecha 03 de noviembre de 2025, donde se designa al Cuentadante responsable de la Unidad Administradora Central 00006, de acuerdo con la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos, de la Vicepresidencia Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CENIDIC

Providencia que designa a Brut Oswaldo Linares González, como Director Ejecutivo (E), del Centro Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación del Cacao (CENIDIC).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

INAC

Providencia que designa a Ángelo Bruno D Onofrio, como Gerente General de la Oficina de Recursos Humanos, adscrita al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución que designa a Fred Antonio García Rodríguez, como Director Estadal del estado Amazonas, cargo de la Estructura Organizativa y Funcional, del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ATENCIÓN DE LAS AGUAS

Resolución que designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros de la Junta Directiva de la C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA (HIDROVEN).

HIDROVEN

Providencia que designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes de la Comisión de Contrataciones de la C.A., HIDROLÓGICA VENEZOLANA (HIDROVEN).

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Lisa Marión Ávila Peña, en la Fiscalía Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Socopó.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Alfredo José Sánchez Ochoa, en la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal y competencia en materia de Protección de Derechos Humanos.

Resolución que traslada a Solanye Anhely Médina Chacón, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que designa a Carlos Federico Díaz Martínez, como Director en la Dirección de Revisión y Doctrina del Ministerio Público (Encargado).

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Juana Yolibeth Millán Campos, en la Fiscalía Municipal Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con competencia territorial en el municipio Libertador y sede en la localidad de Palo Negro, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

Resolución que traslada a Néstor Yunny Blanco Sánchez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Municipal Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con competencia territorial en el municipio Sucre y sede en la ciudad de Cagua, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Lissett de Jesús Mosquera Rodríguez, en la Fiscalía Trigésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, y sede en Valencia.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Lincmar Betania del Valle Goita, en la Fiscalía 16 Nacional de Derechos y Garantías Constitucionales, Contencioso Administrativo, Tributario, Agrario, Especial Inquilinario y Plena.

Resolución que traslada a Freddy Eloy Carvajal Noriega, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 21 Nacional Plena.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Orlando Michel Henríquez Zambrano, en la Fiscalía 44 Nacional con competencia Plena y en materia de Tránsito, Vehículos y Vialidad, con sede en Puerto Cabello.