(VIDEO) Identifican al hombre abatido al tratar de ingresar con una escopeta a la residencia de Trump

Las autoridades de Florida revelaron este domingo la identidad del joven que resultó abatido al intentar irrumpir en la residencia del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. El incidente ocurrió durante la madrugada en el perímetro de seguridad del resort Mar-a-Lago, ubicado en West Palm Beach.

El sospechoso fue identificado como Austin Tucker Martin, un joven de 21 años originario de Carolina del Norte. Según informó Ric Bradshaw, alguacil del condado de Palm Beach, Martin fue detectado a la 1:30 (hora local) portando una escopeta y un bidón de combustible.

Posteriormente, el individuo intentó ingresar al complejo con su vehículo aprovechando la salida de otro automóvil por la entrada norte. En ese momento, agentes de seguridad lo confrontaron y le ordenaron soltar los objetos que portaba. Sin embargo, el sujeto ignoró las instrucciones, soltó el bidón de gasolina y levantó la escopeta en posición de disparo.

Ante la amenaza inminente, los agentes dispararon sus armas para neutralizar al sospechoso, quien falleció en el lugar de los hechos. Actualmente, los organismos de seguridad continúan investigando los antecedentes de Martin y los posibles motivos que lo llevaron a intentar el asalto armado.