(VIDEO) Rusia, China y México responden tras sanciones impuestas a Cuba

Lunes, 23 de febrero de 2026.- ¡Rusia, China y México responden! Tras sanciones impuestas a Cuba, análisis geopolítico actual del profesor Richard WolffEn este análisis, el profesor Richard Wolff examina las respuestas diplomáticas y económicas de Rusia, China y México tras el anuncio de nuevas sanciones contra Cuba. El video explica qué motivaciones hay detrás de estas reacciones, cómo se coordinan (o divergen) los intereses de cada país y qué efectos pueden tener en el equilibrio regional, el comercio y la política internacional. Wolff aporta contexto histórico y geopolítico para distinguir retórica, medidas concretas y consecuencias reales, y analizar por qué estas dinámicas influyen en América Latina y en el tablero global.Recomendamos a aporreadores y aporreadoras interesados en la geopolítica internacional ver integralmente este video ilustrativo del profesor Wolff.