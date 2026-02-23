INAMEH reporta cielo poco nublado predomina este lunes en gran parte del territorio nacional

Este lunes predomina cielo poco nublado en gran parte del país; sin embargo, se prevén mantos nubosos con posibles lluvias o lloviznas dispersas principalmente en partes Amazonas, Delta Amacuro, este de Miranda, norte de Carabobo, este de Falcón los Andes y Lago de Maracaibo.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en la tarde y noche, se esperan algunas áreas nubladas asociadas a precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas al norte de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, partes de Amazonas, la Cordillera Andina y el sur de Zulia. Asimismo, habrá posibles precipitaciones más débiles al este de la Región Oriental.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira durante la mañana se espera desarrollo nuboso con posibles lloviznas dispersas, hacia el este de Miranda y zonas de montaña. Durante la tarde y noche se estima poca nubosidad en la entidad, sin precipitaciones.

El ambiente será cálido, con temperaturas máximas estimadas entre 28°C y 30°C en las zonas altas, y superiores en las áreas costeras de La Guaira.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.