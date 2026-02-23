134 venezolanos regresan a Venezuela desde Florida en el Plan Vuelta a la Patria

Apoyo del gobierno a connacionales que llegan de regreso al país

23 de febrero de 2026.- Se llevó a cabo con éxito el vuelo N° 115 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, procedente de Miami, Florida, Estados Unidos. En esta oportunidad arribaron al país un total de 134 ciudadanos, 114 hombres y 17 mujeres, entre ellos se encontraban 1 adolescentes, y 2 niños.



Al momento de ingresar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado de La Guaira, los órganos de seguridad ciudadana en conjunto con las diferentes instituciones del Gobierno Nacional utilizan los protocolos de seguridad correspondientes.



En ese sentido reciben atención médica por parte de las instituciones nacionales y luego son trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad. Este importante trabajo de reunificación familiar garantiza que cada ciudadano llegue sano y salvo a sus hogares.