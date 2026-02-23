Técnicos venezolanos avanzan en proyectos para predecir fallas en redes ópticas

Venezuela permanece en la vanguardia tecnológica en el desarrollo de proyectos para predecir fallas en redes ópticas pasivas, al emplear redes neuronales artificiales, informó la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, mediante su canal de Telegram.

El proyecto que lidera el doctor Héctor Núñez, está en fase computacional, y está a cargo de la Unidad de Fotónica de la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones.

La investigación fue reconocida entre los 600 proyectos de mayor impacto según la evaluación realizada por expertos internacionales durante la III Conferencia Internacional sobre Inteligencia Artificial, Informática, Ciencias de la Información y Aplicaciones, celebrada en Filipinas este año.

"Junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y mediante las políticas impulsadas por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, seguimos trabajando para colocar la ciencia y la tecnología al servicio de la Patria", concluyó la publicación.