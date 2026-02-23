(VIDEO) Bernie Sanders en el Senado: un llamado a renovar el sueño americano

Lunes, 23 de febrero de 2026.- Bernie Sanders en el Senado: un llamado a renovar el sueño americanoEn un discurso apasionado ante el Senado, Bernie Sanders reflexiona sobre la pérdida del sueño americano y los desafíos que enfrenta Estados Unidos. Aborda temas clave como la desigualdad económica, la situación de la clase media, la educación y la salud pública, haciendo un llamado a la transformación nacional y a la recuperación de los valores que alguna vez hicieron a la nación un referente mundial. Transmisión en vivo con traducción simultánea al español.???? Cobertura Especial con Traducción Simultánea En este directo ofrecemos la señal original con traducción exclusiva al español y análisis en tiempo real.00:00 El declive de la nación y la necesidad de cambio fundamental01:32 Preocupación internacional por la situación de Estados Unidos03:15 Impacto del sistema económico en la clase trabajadora06:42 Desafíos en el sistema de salud y bienestar social09:20 El poder de los oligarcas y la influencia política12:50 Crisis de fe en las instituciones democráticas16:35 Comparativa con los valores constitucionales históricos21:10 Defensa de los derechos civiles y la libertad de prensa25:40 Un llamado a la acción para las futuras generaciones30:15 La fuerza del pueblo unido frente al poder económico