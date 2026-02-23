(VIDEO) El declive de la nación y la necesidad de cambio fundamental

(VIDEO) Bernie Sanders en el Senado: un llamado a renovar el sueño americano

Por: | | Versión para imprimir

Bernie Sanders en el Senado: un llamado a renovar el sueño americano

Bernie Sanders en el Senado: un llamado a renovar el sueño americano

Credito: USA en vivo

Lunes, 23 de febrero de 2026.- Bernie Sanders en el Senado: un llamado a renovar el sueño americano


En un discurso apasionado ante el Senado, Bernie Sanders reflexiona sobre la pérdida del sueño americano y los desafíos que enfrenta Estados Unidos. Aborda temas clave como la desigualdad económica, la situación de la clase media, la educación y la salud pública, haciendo un llamado a la transformación nacional y a la recuperación de los valores que alguna vez hicieron a la nación un referente mundial. Transmisión en vivo con traducción simultánea al español.
???? Cobertura Especial con Traducción Simultánea En este directo ofrecemos la señal original con traducción exclusiva al español y análisis en tiempo real.

00:00 El declive de la nación y la necesidad de cambio fundamental
01:32 Preocupación internacional por la situación de Estados Unidos
03:15 Impacto del sistema económico en la clase trabajadora
06:42 Desafíos en el sistema de salud y bienestar social
09:20 El poder de los oligarcas y la influencia política
12:50 Crisis de fe en las instituciones democráticas
16:35 Comparativa con los valores constitucionales históricos
21:10 Defensa de los derechos civiles y la libertad de prensa
25:40 Un llamado a la acción para las futuras generaciones
30:15 La fuerza del pueblo unido frente al poder económico


Esta nota ha sido leída aproximadamente 609 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Otras noticias sobre el tema Secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad