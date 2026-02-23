Delcy Rodríguez afirma que la Constituyente Laboral garantizará derechos y beneficios de los trabajadores

La mandataria informó que el Ejecutivo nacional ejecutó una reunión para revisar los avances obtenidos en torno a la Constituyente Laboral.

La presidenta (e) Delcy Rodríguez, informó que el Ejecutivo nacional realizó una reunión para revisar el desarrollo y los avances obtenidos en la Constituyente Laboral.

A través de una publicación difundida en su canal oficial de Telegram, Rodríguez explicó que revisaron los progresos de esta instancia. Destacó que el objetivo principal del instrumento es «garantizar los derechos y beneficios de los trabajadores y trabajadoras del país».

La publicación, realizada a través de un video, da cuenta de la participación en la reunión de revisión del vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega Sánchez, el ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) Héctor Obregón y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, entre otros.

De acuerdo con una nota de VTV, esta revisión forma parte de un amplio proceso impulsado por el Ejecutivo nacional para, a través de consultas directas con los trabajadores, recoger propuestas y diseñar políticas públicas que fortalezcan el modelo laboral venezolano.