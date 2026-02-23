Ministro de Trabajo: pronto habrá noticias en materia salarial

Credito: Prensa MPPE/ GG

23 de febrero de 2026.- En una reciente visita a San Cristóbal, estado Táchira, el ministro para el Proceso Social de Trabajo, Eduardo Piñate, informó que el Ejecutivo nacional tiene previsto realizar anuncios en materia salarial en el corto plazo.



A pesar de la expectativa, el ministro subrayó que la comunicación formal de estas medidas corresponde directamente a la Presidencia de la República, siguiendo la hoja de ruta ya establecida. “No me corresponde a mí anunciarlo”, puntualizó.



El ministro detalló que la política de protección al trabajador se basa actualmente en dos pilares fundamentales:



Fondo de Protección Social , destinado a fortalecer sectores críticos como educación, salud, cultura y empleo.



Fondo de Recuperación del Poder Adquisitivo, enfocado directamente en mejorar los ingresos de la fuerza laboral.



Piñate fue enfático al señalar que la ejecución de estas mejoras económicas depende de variables específicas:



Ingresos Petroleros, con el aumento de la producción y renta petrolera es el motor principal para financiar los nuevos anuncios.



Soberanía Monetaria, se reafirmó que el Bolívar sigue siendo la moneda oficial, desestimando una dolarización formal de la economía.



Indexación Productiva, con la estrategia del Estado consiste en vincular la protección social directamente con la recuperación de la capacidad productiva del país.



"Solo hay que esperar el aumento de los ingresos del país por vía petrolera para que se den dichos anuncios", concluyó el titular de la cartera de trabajo.