(VIDEO) Son muy bajas las probabilidades que Trump gane una nueva elección

Credito: Diego Uzarrín

Domingo, 22 de febrero de 2026._ Los republicanos están en uno de sus peores momentos históricos y Trump tiene probabilidades muy bajas de ganar una nueva elección, no tiene base política que lo apoye, además, que su salud, de acuerdo con diversas fuentes médicas consultadas está en un estado crítico, señaló en esta breve nota-video, Diego Uzarrín.Trump partió a MAGA a la mitad, ahorita el movimiento MAGA está destrozado por culpa de Trump.Es muy probable que vayamos a ver una victoria arrolladora de los demócratas en los Estados Unidos en el Midterm y esto indique un cambio de gobierno.