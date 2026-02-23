Anuncian ganadores de los Premios Nacionales de Cultura 2024-2025

Voces Risueñas de Carayaca Credito: Prensa / Pdvsa La Estancia

23 de febrero de 2026.- El ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, anunció este 23 de febrero de 2026 los ganadores de los Premios Nacionales de Cultura. El funcionario hizo pública la lista a través de su cuenta de Instagram.



«Me complace informar sobre el veredicto de los jurados del Premio Nacional de Cultura 2024-2025», destacó Villegas en su perfil antes de revelar los nombres.



–Efraín Nicolás López González (Chepin López)

Mención: Artes Plásticas

Por su trayectoria de 60 años dedicados a la pintura, 36 de ellos al Salón de la Patria, templo donde se rinde culto a los héroes de la patria, reflejando por medio de sus murales y vitrales, una síntesis de la historia de Venezuela desde las primeras leyendas aborígenes hasta nuestros tiempos, siendo un espacio de formación artística e histórica.



– Rosaura Funes Ramos

Mención: Artesanía

Maestra artesana de la muñequería, con amplia trayectoria de más de 40 año, quien transmite sus saberes a las nuevas generaciones con talleres en escuelas, y comunidades. Es fiel ejemplo de una herencia ancestral de la juguetería artesanal venezolana, vinculada a la lúdica infantil y al arquetipo materno que protege al pueblo venezolano.



–Francisco Javier Pimentel Malaussena

Mención: Arquitectura

Arquitecto con una trayectoria de más de seis décadas, en la que ha demostrado una ética inquebrantable y una maestría creativa reflejada en innumerables obras. Su labor integra la praxis profesional, el servicio gremial y la docencia universitaria, consolidando una obra que armoniza el paisaje urbano con la eficiencia energética y el compromiso social.



–Carmelo Antonio Raydan Ríos

Mención: Fotografía

Fotógrafo que cuenta con una trayectoria artística de más de 45 años, con gran aporte a la fotografía venezolana patrimonial y de investigación referente a la fotografía zuliana, dejando un gran legado al país.



–Tarik Souki Farías

Mención: Cine

Por su trayectoria de 50 años y por su participación en la creación del Departamento de Cine de la Universidad de Los Andes (ULA) y la creación del Festival de Cine Nacional de Mérida. Nos muestra su visión de un cine comprometido con la cultura, la verdad, la belleza y la soberanía, afianzando el identitario venezolano, educador, agitador cultural, creador auténtico, un prodigioso inventivo que continúa el ensayo con la investigación y la

narración, en un universo de obras que reflejan su profundo amor por la cultura, la poesía y el compromiso social.



–Oswaldo Barreto Monroy

Mención: Circo

Por sus 55 años de trayectoria y por su aporte a la cultura venezolana, formando generaciones de artistas circenses y manteniendo viva la tradición circense a través de espectáculos de magistral ejecución.



–Eufrasia Ramona Zambrano de Sierra

Mención: Saberes Tradicionales

Por su dedicación a lo largo de 75 años a la creación, enseñanza y preservación en el tiempo del pesebre llanero, verdaderos paisajes narrativos donde conviven la religiosidad con la cotidianidad y el entorno geográfico de los llanos barinenses.



–Mitiliano Díaz Díaz

Mención: Cultura Popular

Por cultivar, por más de 60 años, los valores más auténticos de la música y saberes tradicionales y en defensa de la identidad cultural venezolana.



-Armando José Sequera

Mención: Literatura

Por su destacada trayectoria literaria como narrador, en donde aborda los temas eternos de la amistad y el amor, con valores y principios que dan sentido a la vida de los lectores, brindando apoyo a los jóvenes y niños de nuestra patria. Su obra tiene reconocimiento nacional e internacional.



Mirla Concepción Alcibiades Rondón

Mención: Humanidades

Por su trayectoria excepcional en la investigación y el análisis transdisciplinar de la literatura, la historia y la cultura venezolana de los siglos XIX y XX. Sus investigaciones han enriquecido el campo de las humanidades con métodos que la convierten en referente en la historia literaria contemporánea.



Víctor Manuel Armas Ávila

Mención: Música

Por sus 50 años de trayectoria, por ser fiel difusor del joropo barlovento, sobresaliente ejecutante de la bandola y constructor de instrumentos musicales surgidos de su ingenio que logran una combinación respetuosa de la tradición con innovación tecnológica.



–Miguel Vicente Issa Ponce

Mención: Danza

Por su aporte a la Cultura Venezolana desde la creación artística, gestión escénica y actividad académica en la disciplina de la danza durante 35 años. Su trabajo se caracteriza por una visión integradora que ha enriquecido el lenguaje escénico nacional, unificando la danza con otras expresiones del teatro y la lírica, y formando a múltiples generaciones de artistas bajo un concepto de excelencia, innovación y vanguardia.



–José Conde Villamizar (Yorlando)

Mención: Teatro

Por sus 65 años de trayectoria y por su aporte a la venezolanidad desde el Teatro como herramienta para crear conciencia y pensamiento crítico.



Igualmente, se dieron a conocer las menciones honoríficas de esta edición del galardón nacional.



–José Nicolás Agüero

Por sus 40 años de trayectoria y por la promoción de la identidad venezolana a través de la construcción de papagayos, tradición que utiliza para fortalecer la memoria colectiva, la creatividad y los lazos comunitarios.



–Fanny Josefina Morillo Valencia

En reconocimiento a sus 50 años de dedicación como portadora e investigadora de la manifestación del Día de los Muertos, en el estado Aragua conocida como La Llora, siendo una de las portadoras viva más antigua de esa tradición.



–Domingo Rogelio León

70 años de compromiso con las tradiciones del pueblo originario chaima y defensor de la oralidad. Poeta, escritor y cronista managüense, oriundo de Caripe.



–Orlando Enrique Paredes Cedeño

Por su dedicación de más de 40 años a la investigación, promoción y difusión de las más profundas manifestaciones musicales tradicionales de Venezuela.



–Juana María Evariste Tinoco

Por su 50 años dedicados en la preservación de las manifestaciones patrimoniales del oriente venezolano, capitaneando la tradición del Mono de Caicara, símbolo de la unidad y memoria viva venezolana



-Valmore de Jesús Nieves Véliz

Por sus 60 años de trayectoria. Por ser un referente fundamental de la escuela guitarrística venezolana fundada en 1933 por Raúl Borges. Ejecutante sobresaliente y formador de varias generaciones de nuevos instrumentistas.



–María Del Valle Ramírez

Por sus 45 años de dedicación, desde la dirección de la Fundación Parapara, en la preservación y difusión de estandartes patrimoniales de Ciudad Bolívar como lo son las guasas de Alejandro Vargas, los «Pájaros de carnaval» y los «Caballitos de San Juan.



–Juan José Escalona Betancourt (Los Morochos Escalonas)

Por sus 53 años de trayectoria, Patrimonio Nacional del municipio Andrés Eloy Blanco, Sanare, estado Lara.



–Juan Ramón Escalona Betancourt (Los Morochos Escalona)

Por sus 53 años de trayectoria, Patrimonio Nacional del municipio Andrés Eloy Blanco, Sanare, estado Lara.



Seguidamente, se revelaron los nombres de los artistas que serán destacados con el premio Glorias Artísticas de Venezuela:



–Leonel Orlando Durán

Disciplina: Artes Plásticas

Artista multifacético, pintor, muralista, escultor, vitralista y restaurador. Con 40 años de trayectoria, se ha dedicado también a la docencia, formando a centenares de jóvenes en las artes plásticas



–Berenice Mercedes Perroni Huggins (Estelita del Llano)

Disciplina: Música

Por reconocimiento a sus más de 65 años de trayectoria artística como bolerista y actriz siendo una figura referencial del género romántico en Venezuela.



–Juan Manuel Laguardia Manjon (Full Chola)

Disciplina: Actor, Productor Radial y Locutor

Con 50 años de trayectoria, su estilo único e irreverente lo ha posicionado en el horario de la mañana como conductor del programa radial de opinión y variedades ‘La Fiesta de Full Chola’.



–Leonor Josefina Fuguet

Disciplina: Música

En reconocimiento a sus 50 años de dedicación como portadora e investigadora de la manifestación del Día de los Muertos, en el estado Aragua conocida como La Llora, siendo una de las portadoras viva más antigua de esa tradición.



–David Heriberto Cedeño

Disciplina: Artes Plásticas

Destacado artista plástico con 40 años de trayectoria, participación en diversas exposiciones colectivas e individuales dentro y fuera de Venezuela.



–Rafael Jesús Acevedo Hernández (Chucho Acevedo)

Disciplina: Música

Por su destacada carrera artística de 46 años de trayectoria como arpista, compositor, productor musical y educador venezolano.



–Irene Escobar Johnson (Nery Johnson)

Disciplina: Danza

Por sus 60 años dedicado al arte de danza en Venezuela, por sus decenas de reconocimientos y experiencias en el mundo artístico, dentro y fuera de Venezuela.



-Guillermo Enrique González Briceño

Disciplina: Danza Por sus 57 años de trayectoria como artista escénico (bailarín y docente de ballet), con extraordinarios montajes de numerosas piezas coreográficas y desarrollando una destacada labor divulgativa del ballet clásico. Por su lucha tenaz para la proyección de su disciplina hacia la comunidad y buscando convertir a cada estudiante, en un profesional de la danza clásica.



Agrupaciones:

-Coro y Orquesta de Campanas de El Tocuyo

Director Ángel Paul Torres Rodríguez.



– Voces Risueñas de Carayaca

Directora Lourdes Loreley Pérez Evora.



«A todas y todos: ¡Felicitaciones! Y gracias por sus enormes aportes a la diversidad, cohesión y fortaleza cultural de Venezuela, nuestra patria querida», destacó Villegas en su publicación.